詹皓晴、楊釗煊聯手 澳網女雙輕鬆過頭關

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（中央社記者龍柏安台北19日電）台灣網球雙打好手詹皓晴今天與中國女將楊釗煊聯手，在澳洲網球公開賽女雙首輪，以6比3、6比4，擊敗持外卡參賽的地主好手史托蘇兒與法國好手柯爾妮，順利闖過頭關。

網壇年度四大滿貫之首的2023澳洲網球公開賽，詹皓晴與楊釗煊名列第11種子，首輪兩人聯手以直落二輕鬆過關，也讓地主名將史托蘇兒（Samantha Stosur）提前告別女雙舞台。

現年38歲的史托蘇兒，曾在2011年登上美國網球公開賽女單后座，23年的職業生涯當中，她還拿過7座大滿貫雙打冠軍，其中包括4座女雙金盃與3座混雙冠軍，也曾是台灣網球女將詹詠然的搭檔，今年澳網將是她網壇生涯的最終章，結束後就將高掛球拍退休。

史托蘇兒今年澳網除與法國女將柯爾妮（Alize Cornet）聯手出擊，也和自家的澳洲男子選手伊布登（Matthew Ebden）征戰混雙，隨著女雙首輪出局，混雙將是她最後的舞台。

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詹皓晴與楊釗煊今天火力全開，首盤兩人在第4局率先破發，最多取得4比1大幅領先，在早早奠定勝基的優勢下，先以6比3輕鬆拿下。

次盤戰況則上演破發混戰，前8局兩組人馬各自破了對手3個發球局，因此雙方仍以4比4扯平，關鍵第9局詹皓晴與楊釗煊第4度攻破對手發球局，再以5比4取得超前，第10局兩人穩穩收下，沒給對手延長戰線的機會，以6比4收下勝利，挺進第2輪。（編輯：張芷瑄）1120119