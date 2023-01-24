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艾薩蘭卡挫皮古拉 晉澳網女單4強

2023/1/24 22:05
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（中央社墨爾本24日綜合外電報導）白俄羅斯女將艾薩蘭卡今天以6比4、6比1擒伏第3種子皮古拉，這是她2013年在澳洲網球公開賽摘冠以來首次再闖澳網4強。俄羅斯好手卡察諾夫因對手傷退，提前晉級男單4強。

法新社報導，第24種子艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）今天在長達64分鐘的首盤憑藉耐力勝過美國籍對手皮古拉（Jessica Pegula），第2盤再輕鬆拿下，淘汰對手。下一場4強賽她將在墨爾本球場（Melbourne Park）迎戰溫布頓冠軍芮芭奇娜（Elena Rybakina）。

2012年也曾在澳網拿下金盃的前球后艾薩蘭卡是皮古拉好友，她說，「打敗皮古拉令人難過，因為我一向希望她能打好」。

她說：「不過另一方面，我也必須打出最好成績。皮古拉一直打得很好，很穩。我一開始就知道，我必須使出殺招。」

俄羅斯籍18種子卡察諾夫（Karen Khachanov）今天因對手柯達（Sebastian Korda）傷退，而以7比6（7比5）、6比3、3比0獲勝晉級。

美國小將柯達在今天比賽進行到第2盤時，手部傷勢已經需要治療，撐到第3盤0比3決定棄賽。

卡察諾夫4強賽將出戰希臘籍第3種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）或捷克籍非種子萊赫茨卡（Jiri Lehecka）中的優勝者，以搶奪29日的決賽門票。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1120124

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