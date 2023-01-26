吳承諭動刀解決骨刺困擾 要「找回2021的自己」

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（中央社記者謝靜雯台南26日電）中職統一獅隊投手吳承諭2021年投出亮眼成績，入圍年度最佳進步獎，去年卻整季沒有一軍出賽紀錄，吳承諭去年底動刀解決手肘骨刺問題，也盼可以「找回2021的自己」。

中華職棒統一獅隊投手吳承諭2021年投出亮眼成績，整季一軍後援出賽49場，投56局失掉19分（13分責失分），戰績1勝1敗11次中繼成功，防禦率2.09，是球隊倚重的牛棚投手戰力，也入圍年度最佳進步獎。

吳承諭去年整季沒有一軍出賽紀錄，二軍出賽22場（1場先發），戰績2勝4次中繼成功，防禦率4.97，表現有落差，也讓外界好奇原因和近況。總教練林岳平透露，吳承諭去年11月，大約球隊秋訓末端，手還是不太舒服，決定動刀處理手肘骨刺困擾。

林岳平表示，吳承諭2021年投出亮眼表現，但去年沒有辦法表現出最佳狀態，機會就被其他人搶走，也期許球員們可以維持好表現，創造不能被替代的角色。

吳承諭表示，2021年球季丟完之後，有發現手丟球的角度不好，經過檢查後沒有太大問題，也沒有太多疼痛感，本來想說不需要動手術，可以靠著自己能力把好的感覺丟回來，但去年整季表現不如預期，「後來發現，還是該面對了、才會選擇動刀。」

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吳承諭表示，去年球季算是有受到骨刺影響，但不找藉口，目前術後恢復進度比預期快，但球隊也希望年輕球員不要太心急，等完全恢復、準備好再來，今天獅隊開訓，吳承諭已經開始術後傳接球練習。

「希望可以找回2021的自己」是吳承諭今天在開訓典禮心願卡上寫下的願望，他表示，因為動刀，今年上半季給自己一點空間，目標至少下半季可以穩定出賽，期望可以回到2021年球季的水準。（編輯：屈享平）1120126