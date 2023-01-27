張喜凱遇低潮一度不敢進牛棚 找阿鈣調整收穫多

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中職台鋼雄鷹隊下勾投手張喜凱2022年遇到大低潮，一度連牛棚都不敢進；他在休賽季去找「阿鈣」廖于誠練球，有非常大的收穫，也因此將背號換成47號。圖為張喜凱在開訓後進牛棚練投。中央社記者張新偉攝 112年1月27日

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（中央社記者楊啟芳高雄27日電）中職台鋼雄鷹隊下勾投手張喜凱在新球隊重新開始，去年遇到大低潮，一度連牛棚都不敢進，讓他在休賽季去找「阿鈣」廖于誠練球，有非常大的收穫，也因此將背號換成47號。

台鋼雄鷹隊在去年以透過擴編選秀，選中樂天桃猿隊的張喜凱。張喜凱在2020年、2021年都有在一軍先發，不過去年遇到低潮沒有一軍出賽紀錄。談到去年一整年沒有成績，張喜凱坦言：「對我的打擊真的很大，去年真的很辛苦。」

張喜凱指出，去年狀況最糟的時候，在牛棚練投甚至會投到隔壁道，讓他一度不太敢進牛棚練投，心裡也很不好受，但他說：「自己不想去回想、追究，現在來到新球團、迎接新的一年，過去的事就讓他過去，要向前看。」

張喜凱透露，為了走出低潮，休賽季時有去找前兄弟象投手「黃金潛水艇」廖于誠練習。張喜凱指出，「阿鈣教練（廖于誠）教球的方式滿符合我的，教我很多要怎麼調整，而且他告訴我問題並不大，只要對自己有信心就沒問題，經過調整後丟起球來的感覺已經完全不一樣。」

同樣身為下勾投手，張喜凱期盼自己可以成為新一代「潛水艇」，也因為崇拜廖于誠，原本在樂天桃猿穿16號的張喜凱，現在背號也換成過去廖于誠穿的47號，張喜凱說：「剛好球隊有人穿16號了，希望在新球隊可以展現新面貌。」

過去張喜凱的罩門就是控球問題，除了四壞球保送，也很常投出觸身球保送，談到新球季目標，張喜凱希望保送可以減少，尤其是觸身球，「之前有時候丟觸身會被球迷罵、被隊友笑，但真的都不是我想要發生的事情。」（編輯：郭諭儒）1120127

中華職棒台鋼雄鷹隊2022年以擴編選秀選中投手張喜凱，他27日在高雄受訪表示，去年一整年沒有成績，「對我的打擊真的很大」，期盼在新球隊重新開始。中央社記者張新偉攝 112年1月27日