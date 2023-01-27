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悍將簽下左投肯特 續約安得勝確定洋將戰力

2023/1/27 17:37
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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中華職棒富邦悍將隊今天發布新聞稿，宣布簽下美國籍左投肯特，另外也與去年效力球隊的安得勝完成續約，富邦悍將今年開季4名外籍戰力人選全數確定，將在2月初抵台報到。

今年30歲的左投肯特（Matthew Kent）來自美國，在2015年選秀會上被紅襪隊在第13輪選進，在3A有多年經歷且表現穩定。肯特曾在2019年以28場出賽、152.1局投球0失誤，獲選為2019年度小聯盟投手金手套獎殊榮。

肯特在2022年則轉往馬林魚3A發展，全季在3A出賽，28場出賽有25場先發，共投144.1局，戰績9勝11敗，防禦率4.99，合計在小聯盟7個球季，戰績57勝48敗，防禦率4.11；今年球季則是生涯首度來到亞洲職棒發展加入富邦悍將。

另一名洋投安得勝去年季中加盟悍將，升上一軍後6場先發投31.1局，拿下1勝1敗，防禦率1.72。悍將球團表示，安得勝製造滾地球出局的功力了得，展現十足壓制力，新球季與悍將球團完成續約，將再度來台為悍將效力。

悍將球團指出，本季外籍戰力開季4名人選已經確定，分別為富藍戈、安得勝、艾普勒及肯特，洋將們將在2月初抵台報到加入球隊春訓，共同備戰新球季。（編輯：吳協昌）1120127

#肯特
#安得勝
#富邦悍將隊
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