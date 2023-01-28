林書豪加盟PLG鋼鐵人下週來台 首秀日期未定

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台裔球星林書豪加盟台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，預計下週來台。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）台裔球星林書豪加盟台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，他今天在個人IG宣布，預計下週搭機來台，但因需要調整身體狀況與熟悉球隊體系，還不確定何時會上場。

林書豪去年底提前結束與中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅合約後，高雄17直播鋼鐵人今年1月26日宣布林書豪加盟消息，將披上熟悉的7號戰袍。

鋼鐵人球隊總經理高景炎先前就透露，林書豪預計2月抵台。林書豪今天在個人IG揭曉來台時間，他表示，規劃下週搭機飛到台灣，但還不確定是哪一天。

對於球迷關切首秀日期，林書豪表示，來台後還需要一段時間熟悉隊友以及球隊體系，加上近2個月沒打正式比賽，身體還需要一段時間恢復。

他強調，希望能有好的身體狀況、不想背負太大受傷風險，加上期待能呈現最好的一面給球迷，「還不能百分之百地確定說什麼時候是我的第一場比賽」。

林書豪說，他每天努力訓練，希望很快恢復到比賽狀態，也很期待與球迷見面。

面對外界眾多傳言，林書豪向球迷承諾，只要確定上場時間，一定會跟大家宣布。

根據P. LEAGUE+聯盟（簡稱PLG）官網賽程規劃，鋼鐵人2月首戰2月3日在主場高雄鳳山體育館迎戰福爾摩沙台新夢想家，2月5日客場出戰新竹街口攻城獅，2月11、12日回到主場2連戰，林書豪若趕得及2月11日上場，有機會與效力新北國王的弟弟林書緯上演「兄弟對決」的戲碼。（編輯：唐聲揚）1120128