T1霍華德連2場出賽 雲豹不敵海神吞10連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北15日電）T1聯盟桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德連2場出賽，依舊未能替球隊搶下勝利，今天繳出17分、13籃板，雲豹隊終場以87比101輸給高雄全家海神，苦吞聯盟最長紀錄的10連敗。

台灣職籃T1聯盟今天兩地開打，海神隊在主場高雄巨蛋迎戰雲豹隊，為兩隊農曆年前最後一場賽事，這也是雲豹隊洋將霍華德（Dwight Howard）首度出戰海神隊，同時也是與隊友蘇翊傑第一次同場出賽，力拚終止近期9連敗。

兩隊剛開賽就火藥味十足，海神隊的于煥亞帶球過人時，雲豹隊蘇翊傑伸出腳，于煥亞差點因重心不穩而跌倒，蘇翊傑隨後領到違反運動精神犯規；而兩隊身體碰撞激烈，也讓海神隊洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）開賽不到2分鐘就吞下2次犯規。

雲豹隊前10分有5分與霍華德有關，而海神隊緊咬比分，亞外布銳克曼（Jason Brickman）連過3人直殺籃下，率隊扳平比分，板凳出發的邱子軒、蘇文儒輪流在外線開火，邱子軒首節獨攬11分，幫助海神首節以24比15領先。

霍華德次節與隊友上演空中接力灌籃，一度幫助雲豹追成僅剩3分差，海神隊命中率下滑，讓雲豹隊一度要回領先，而海神上半場結束前逐漸找回節奏，洋將波捍能（John Bohannon）次節尾聲連得4分，包括精彩補籃，海神隊將差距拉開至46比40。

雲豹隊第3節團隊攻勢則集中在洋將艾夫伯（Michael Efevberha）身上，單節添得11分，反觀海神隊攻勢多點開花，于煥亞外線手感火熱，命中3記三分球，加上布銳克曼火力支援，成為海神隊帶著17分領先進入末節的關鍵。

雲豹隊末節一開始靠著一波9比3攻勢，吹起反攻號角，而海神隊胡瓏貿連續命中三分球，也力挫對手追分氣勢，雲豹隊團隊火力未能發揮，難敵人手充足的海神隊，最終以87比101落敗。

海神隊收下本季第9勝，而雲豹隊本季至今1勝11敗，且吞下10連敗，改寫聯盟新紀錄。

海神隊此役5人得分雙位數，以布銳克曼拿下21分、5籃板、10助攻表現最佳，波捍能、胡瓏貿各得14分，于煥亞、邱子軒同樣都是進帳11分。

雲豹隊艾夫伯攻下全場最多的33分，另有10籃板、3助攻、3抄截，而霍華德拿下17分、13籃板、4助攻。（編輯：張雅淨）1120115