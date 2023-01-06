T1英熊前腳剛送走愛禮 後腳迎來瓊斯

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（中央社記者龍柏安台北6日電）T1聯盟台灣啤酒英熊昨天才宣布送走洋將愛禮，今天立刻就有新同學加入，不過卻是一張熟悉的老面孔，是2天前才被「隔壁棚」、PLG台北富邦勇士釋出的洋將瓊斯。

台灣運彩xT1聯盟台灣啤酒英熊今天宣布，前P. LEAGUE+聯盟台北富邦勇士洋將瓊斯（Perry Jones）正式加入，可望立即補上陣中洋將的戰力空缺，球團並透露，預計明、後天主場賽事瓊斯就有望登場亮相。

事實上，台啤昨天才剛送走「早哥」愛禮（Cleanthony Early），今天就宣布簽下富邦棄將瓊斯，這也不是台灣兩大職業籃球聯盟首次跨界「合作」，去年底PLG新竹街口攻城獅曾釋出辛巴（Sim Bhullar，轉戰T1桃園永豐雲豹後更名回布拉）與林宜輝，隨即就被T1球隊承接。

身高211公分的瓊斯，球風全能，並有3年的NBA美國職籃資歷，他上季季中加盟富邦勇士，每場可繳出19.3分、7.8籃板與2.3助攻的成績單。

英熊球團期許瓊斯能補上球隊目前面臨的戰力空缺，同時也為團隊帶來更多能量，相信他來台打球的經驗可以幫助他很快融入團隊。（編輯：陳政偉）1120106