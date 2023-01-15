T1雲豹吞10連敗 霍華德：相信能克服難關

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）T1聯盟桃園永豐雲豹今天以87比101輸給高雄全家海神，苦吞10連敗，「魔獸」霍華德表示，雖然場上輸了，但球隊會更認真準備，拿出更好的態度，相信一定能克服難關。

T1聯盟桃園永豐雲豹職業籃球隊今天作客高雄巨蛋，與高雄全家海神交手，霍華德（Dwight Howard）先發出賽，繳出17分、13籃板，戴維斯（Deyonta Davis）進帳13分、10籃板，艾夫伯（Michael Efevberha）轟下33分、10籃板，儘管3名洋將皆貢獻「雙十」成績單，仍無法幫助雲豹隊搶下勝利。

農曆年前封關戰未能止敗，雲豹總教練劉嘉發賽後依舊肯定球員奮戰精神，他認為團隊表現非常積極，「當然還有很多需要努力的地方，未來將針對球場上遇到的問題尋求解方」。

雲豹隊陷入10連敗低潮，霍華德表示，「場上輸了，但是我們會去更認真準備，拿出更好的態度。我們只能做好自己，相信隊友、相信教練、相信自己，都能克服這些難關。」

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前一戰因傷高掛免戰牌的雲豹隊控衛蘇翊傑，今天先發上陣、首度與「魔獸」合體，全場拿到6分、3助攻，但他自認，今天掌控賽事節奏不佳，並主動扛起責任，他稱讚隊友都表現非常好。

另外，雲豹隊當家射手盧捷閔雖然先發上陣，但只打了5分鐘，就因肩膀不適下場休息，同為後衛的隊長鄭瑋在第3節後大腿拉傷，也提前下場、由隊醫照料，球團表示，兩人傷勢後續還需觀察。（編輯：張雅淨）1120115