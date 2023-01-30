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T1魔獸霍華德返台 雲豹：31日歸隊

2023/1/30 18:59（1/30 19:11 更新）
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T1聯盟桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德30日在個人IG分享在台北101觀景台照片，球團表示他31日就會歸隊。（圖取自instagram.com/dwighthoward）
T1聯盟桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德30日在個人IG分享在台北101觀景台照片，球團表示他31日就會歸隊。（圖取自instagram.com/dwighthoward）
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（中央社記者黃巧雯台北30日電）台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德，農曆春節期間曾赴英國度假，今天在個人IG分享在台北101觀景台照片，球團表示，霍華德已返台，明天就會回歸球隊。

台灣籃壇史上最大咖的洋將霍華德（Dwight Howard），趁著農曆春節連假期間，遠赴英國倫敦，儘管有球迷憂心霍華德是否就此離去，霍華德今天在個人IG更新最新動態，也消除球迷疑慮。

霍華德在IG分享在台北101觀景台俯瞰台北街景的照片，還高喊台北101，雲豹球團表示，霍華德目前已返台，由於球隊今天休假，因此明天就會回歸球隊。

T1聯盟農曆年後將在2月4日起繼續展開例行賽，雲豹目前戰績1勝11敗，在6隊中暫居墊底，預計2月5日將赴台體大體育館，與台中太陽交手。

雲豹2月4場比賽都在客場作戰，3月5日作客新莊體育館，出戰新北中信特攻，接著3月11日回到主場國體大綜合體育館，迎接前來踢館的中信特攻。（編輯：屈享平）1120130

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#台北101觀景台
霍華德
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