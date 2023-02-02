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曾奪2018世足賽冠軍 29歲法國中後衛瓦拉內退役

2023/2/2 23:15
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（中央社巴黎2日綜合外電報導）現年29歲的法國國家足球隊中後衛瓦拉內（Raphael Varane）為祖國效力10年後，今天宣布從國家隊退役。他曾隨隊征戰贏得2018年世界盃足球賽冠軍和2022年世足賽亞軍。

瓦拉內在社群媒體Instagram發文寫道：「我已經考慮這個問題好幾個月了，我認為現在是我從國家隊退役的最佳時機。」

效力於英格蘭足球超級聯賽曼徹斯特聯隊（Manchester United）的瓦拉內，2013年入選法國國家隊後，代表法國隊出賽93場。

數週之前，36歲的法國隊長兼門將洛里斯（Hugo Lloris）才宣布從國家隊退役。

瓦拉內還說，是時候讓「一群才華橫溢的年輕球員」擔當重任了。

法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）表示：「拉飛爾（瓦拉內）幾天前打電話給我，解釋說他想結束自己的國家隊生涯。」

德尚還說：「拉飛爾認為他在法國隊的冒險已經走到了盡頭。我以前也有過跟他相似的處境，我能理解他的意思，也尊重他的決定。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120202

#瓦拉內
#國家隊
#法國隊
德尚
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