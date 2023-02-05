林俊易泰國羽賽打出接班氣勢 想快點忘掉冠軍續拚巴黎奧運資格[影]

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台灣羽球男單選手林俊易5日在泰國羽球大師賽決賽中以21比17、21比14擊敗香港對手伍家朗奪冠。圖為林俊易拿著冠軍獎盃。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年2月5日

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（中央社記者黎建忠台北5日電）年僅23歲的台灣「左手重砲」林俊易，今天在超級300的泰國羽球大師賽直落2擊敗前香港一哥伍家朗，拿到生涯第2座國際賽冠軍，也打出台灣目前羽球男單的接班氣勢。

台灣男單羽球世界排名，目前仍以「一哥」周天成的世界第5最佳，接著就是王子維的第24名，林俊易排名第35，但下週很有機會擠進前30名。

林俊易在2019年拿下美國公開賽男單冠軍，初嚐超級300等級的冠軍滋味，但隨後因為膝傷、腰傷以及全球疫情影響下，整整停擺了4年成績都沒有明顯進步。

今天奪冠後，林俊易在接受中央社記者電訪時提到，「這座冠軍和4年前相當不一樣，畢竟這次對手等級都更高，但相對我自己的表現更加穩定，心態也更成熟，失誤也變少，所以感受更踏實」。

影片來源：中央社

但林俊易隨即話鋒一轉的說：「其實我現在很想快點忘掉這座冠軍，4年前我就是因為奪冠後有點得意忘形，忽略了身邊還有很多要學習的東西，才會讓我這4年停滯不前，但也讓我好好休息，讓傷勢復原，並且磨練更多技術。」

談到這一場5輪的賽事，林俊易笑說：「最難的就是第一場，因為差點就輸掉了，後來不論是對上西本拳太或者石宇奇，壓力都是在他們那邊，我就是抱持著上場卯起來殺球就對了的心態。」

儘管礙於中華民國羽球協會的選拔規定，目前世界排名第35的林俊易，確定無緣參加今年杭州亞運，但他一點都不以為意，反而霸氣的說：「沒關係，沒有亞運打，我的目標就放在2024的巴黎奧運，希望可以靠著世界排名就取得資格。」

林俊易預計明天返台休息和訓練4週，接著3月初前往德國，展開歐洲的5連戰賽事。（編輯：方沛清）1120205

台灣羽球男單選手林俊易（圖）5日在泰國羽球大師賽決賽中以21比17、21比14擊敗香港對手伍家朗奪冠，賽後面對媒體拍照林俊易指著自己身上的中華台北徽章。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年2月5日

台灣羽球男單選手林俊易5日在泰國羽球大師賽決賽中以21比17、21比14直落二擊敗香港對手伍家朗，奪下冠軍。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年2月5日