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年燒200萬元辦比賽 蔡易龍盼更多人認識羽球的好

2022/12/24 17:00（12/24 17:31 更新）
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被譽為業餘羽壇年度盛事的一線入魂全國羽球錦標賽邁入第3屆，今年吸引逾4400人參賽，創辦人蔡易龍表示，盼藉賽事讓更多人來認識羽球的好。中央社記者鄭清元攝　111年12月24日
被譽為業餘羽壇年度盛事的一線入魂全國羽球錦標賽邁入第3屆，今年吸引逾4400人參賽，創辦人蔡易龍表示，盼藉賽事讓更多人來認識羽球的好。中央社記者鄭清元攝　111年12月24日
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（中央社記者龍柏安台北24日電）被譽為業餘羽壇年度盛事的一線入魂全國羽球錦標賽，今年吸引超過4400人參賽，大會也找來奧運金牌男雙組合王齊麟、李洋站台，創辦人蔡易龍表示，希望讓更多人認識羽球的好。

邁入第3屆的一線入魂全國羽球錦標賽，今天在台北體育館進行第3天賽事，除奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋現身，年底表現亮眼的「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯也應邀出席辦簽名會，宛如一場盛大羽球嘉年華。

田徑短跑出身的蔡易龍，出社會後才開始接觸羽球，沒想到逢打必輸，也激起他不服輸的鬥志，他開始研究球拍、拍線，甚至還買機器自己穿線，最後索性開了家羽球用品專賣店，全心栽進羽球世界。

育有一雙兒女的蔡易龍，深知羽球的魅力與美好，2個小孩也都跟著他一起打羽球，他搞笑地說：「我辦第1屆比賽，就是辦給自己小孩打，第2屆則是辦給自己打。」他並驕傲表示，「去年老大拿下女子5年級全國冠軍，小兒子今年也拿下5年級男子組冠軍」。

一間小小羽球用品店的老闆，卻搖身一變成為比賽創辦人，蔡易龍透露，他的目的和想法很單純，就是希望更多人來認識羽球的好，因此不像其他比賽，輸了就拍拍屁股回家，他辦理的比賽，小朋友輸球還有獎狀，「希望可以鼓勵他們，我也是這樣，輸著輸著就會贏了」。

斥資新台幣200萬元舉辦比賽，蔡易龍強調，這不是他一個人的力量，「因為有很多好朋友、贊助商的幫忙」。他強調，這場比賽從當初的900多組，到第2年的1800多組，今年已暴增至2900組。

蔡易龍表示，他希望舉辦的這場分齡分級的業餘羽球賽，能提供球友們交流、提升技術能力的舞台，也能讓更多人一起投身參與羽球運動。（編輯：張芷瑄）1111224

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王齊麟
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