挪威羽球國際賽台灣奪3冠 林俊易本季第5度封王

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（中央記者黃巧雯台北14日電）台灣好手在挪威羽球國際賽捷報不斷，單站包辦3座冠軍，男單決賽還上演「台灣內戰」，結果由「左手重砲」林俊易以21比12、21比11橫掃李佳豪，本季第5度在男單賽事封王。

挪威羽球國際賽在挪威的桑迪狹灣（Sandefjord）舉行，屬於世界羽球聯盟（BWF）國際系列賽級別，當地時間13日展開各組決賽，共有4組台將躋身決賽行列。

其中，林俊易、李佳豪同闖男單決賽，等於提前為台灣預約1座冠軍。

23歲林俊易目前世界排名第56，下半年狀況火熱，8月中旬起已在蒙古國際挑戰賽、比利時國際賽、雪梨國際賽、班迪戈（Bendigo）國際賽，橫掃4冠。

林俊易與李佳豪曾在11月初的匈牙利國際賽決賽碰頭，當時林俊易以直落二落敗，以亞軍作收；相隔1週，2人再度在男單決賽對決，林俊易僅花30分鐘，以21比12、21比11拿下冠軍，完成甜蜜復仇。

女雙部分，台灣組合張淨惠、楊景惇與瑞典組合妮絲塔德（Clara Nistad）與西爾文諾寧（Jessica Silvennoinen）激戰3局，「張楊配」以14比21、21比12、21比15逆轉奪得冠軍。

台灣好手盧震先前歐洲3站賽事曾與男雙好手李洋搭檔，這次再度與陳子睿合作，「盧陳配」2人合力以2個21比19擊退日本組合，收下合拍以來的首冠。（編輯：戴光育）1111114