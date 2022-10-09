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台將稱霸雪梨羽球挑戰賽 宋碩芸單、雙打封后

2022/10/9 15:05（10/9 15:12 更新）
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台灣好手宋碩芸在雪梨羽球挑戰賽女單奪得近3年來首冠後，在女雙也成功登頂。（圖取自宋碩芸臉書facebook.com）
台灣好手宋碩芸在雪梨羽球挑戰賽女單奪得近3年來首冠後，在女雙也成功登頂。（圖取自宋碩芸臉書facebook.com）
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（中央社記者黃巧雯台北9日電）雪梨羽球挑戰賽各組決賽今天登場，台灣好手一舉包辦女單、男單、男雙、女雙、混雙冠軍，其中宋碩芸在女單奪得近3年來首冠後，在女雙也成功登頂。

2022雪梨羽球挑戰賽在澳洲舉行，今天展開5組決賽，且均可看見台將身影。

宋碩芸上週在加拿大羽球公開賽4強賽上演驚奇，淘汰里約奧運金牌、握有3面世錦賽金牌的西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin），冠軍賽不敵加拿大華裔羽球好手李文珊，以亞軍作收。

宋碩芸本週轉戰南半球，參加雪梨羽球挑戰賽，高居女單頭號種子，並躋身決賽行列，今天以17比21、21比16 、21比14逆轉擊敗同樣來自台灣的陳肅諭，繼2019年11月屬於國際系列賽的挪威公開賽後，再度嚐到冠軍滋味，終於擺脫7連亞（含單、雙打）。

宋碩芸稍作休息後，在女雙決賽與余芊慧合體，以直落二橫掃另組台灣組合張淨惠與楊景惇，宋碩芸本屆賽事第2冠到手。

台灣羽球選手林俊易為男單第2種子，冠軍戰歷經3局大戰才脫困，以21比11、12比21、21比10擊退新加坡好手許家維，個人連3站封王。

至於男雙、混雙部分，台灣組合兄弟檔李芳任與李芳至奪得男雙冠軍，而陳信遠與楊景惇則是拿下合作首冠。（編輯：陳仁華）1111009

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