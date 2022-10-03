加拿大羽球公開賽落幕 台電宋碩芸上演種子殺手

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（中央社記者曾智怡台北3日電）2022年超級100系列加拿大羽球公開賽今天落幕，台電表示，世界排名68的台電女子羽球好手宋碩芸上演種子殺手，擊敗大會第一與第三種子，一路過關斬將，最後拿下亞軍，創下個人在超級賽最佳成績，世界排名可望賽後再往上升。

台電透過新聞稿指出，宋碩芸這次分別擊敗大會第一種子、曾獲奧運及世錦賽金牌的西班牙名將馬琳與第三種子、世界第21的美國選手張蓓雯。

今天女單冠軍決賽對決出戰大會第二種子、世界排名13的加拿大好手李文珊（Michelle Li），宋碩芸最終以16：21、15：21惜敗、收下亞軍，也寫下個人在超級賽最佳成績，賽後更馬不停蹄趕往澳洲備戰10月雪梨系列戰，及後續澳洲、紐西蘭挑戰賽。

台電表示，生涯首度闖進超級賽冠軍戰的宋碩芸，世界排名可望於賽後再往上升；宋碩芸年僅25歲，已堪稱台電女羽一姐，生涯最佳曾衝上世界女單第43名，受疫情影響，近兩年半未出國參賽，仍藉扎實訓練與國內賽事強化對抗性。

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台電指出，宋碩芸4月亞錦賽重返國際舞台至今，先後於今年奧地利、丹麥、德國、法國等4站系列賽、挑戰賽拿下女單亞軍，雖數次后冠叩關失利，但穩定表現仍展現台灣女單接班人架勢，目前將目標設定躋升世界前25，並將努力爭取參與接續的杭州亞運、巴黎奧運資格。

這次加拿大羽球賽由宋碩芸、余芊慧、李佳馨、鄧淳薫、葉宏蔚征戰，除宋碩芸收下生涯首座超級賽女單亞軍，混雙組合葉宏蔚、李佳馨更勇奪冠軍。（編輯：蘇志宗）1111003