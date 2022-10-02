宋碩芸擊敗里約奧運金牌瑪琳 闖加拿大羽賽決賽

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣羽球女將宋碩芸今天在加拿大羽球公開賽4強賽上演驚奇，歷經首局先失，最終以9比21、21比15、21比19逆轉擊敗里約奧運金牌、握有3面世錦賽金牌的西班牙前球后瑪琳。

在加拿大卡加立（Calgary）舉行的加拿大羽球公開賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級100系列。

世界排名第68的宋碩芸這次一路過關斬將闖進女單4強，今天遭遇到排名第5的西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），展開生涯首度對決，而宋碩芸開賽一路落後，以9比21讓出首局。

宋碩芸次局從10比13落後，先是扳成平手，隨後又被瑪琳以14比13要回領先，宋碩芸展現韌性，拉出6比0攻勢反超，次局以21比15扳回一城。

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關鍵決勝局宋碩芸開局就以6比1領先，而瑪琳緊追不捨，雙方纏鬥至局末，宋碩芸在20比18「聽牌」情況下，儘管被對手化解1個賽末點，但宋碩芸頂住壓力，以21比19拿下勝利，搶下生涯首張超級系列賽冠軍戰門票，明天將與加拿大華裔羽球好手李文珊爭冠。

不僅宋碩芸闖進冠軍戰，台灣混雙組合葉宏蔚、李佳馨同樣躋身冠軍戰行列，將跟頭號種子的日本組合齋藤夏與綠川大輝角逐冠軍。（編輯：張雅淨）1111002