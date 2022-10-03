葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣混雙組合葉宏蔚與李佳馨今天在加拿大羽球公開賽混雙冠軍戰以12比21、21比12、21比15擊敗頭號種子的日本組合齋藤夏與綠川大輝，奪得兩人在超級系列賽合作首冠。

在加拿大卡加立（Calgary）舉行的加拿大羽球公開賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級100系列，今天舉辦各組冠軍戰，台灣羽球女將宋碩芸、混雙組合葉宏蔚與李佳馨分頭爭冠。

葉宏蔚與李佳馨混雙冠軍戰遭遇到頭號種子日本組合齋藤夏與綠川大輝，首局前段被對手拉出8比0攻勢後拉開差距，以12比21讓出。

「葉李配」次局重振旗鼓，在6比5領先情況下，連得8分，拉開比分，以21比12扳回一城。

「葉李配」打出氣勢後，決勝局面對對手緊追不捨，「葉李配」沉穩應對，在17比15領先時，拉出4比0攻勢關門，以21比15收下勝利，兩人在超級系列賽合作首冠到手。

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另外，女單部分，排名第68的宋碩芸4強戰上演驚奇，淘汰里約奧運金牌、握有3面世錦賽金牌的西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin），冠軍戰出戰排名第13的加拿大華裔羽球好手李文珊，兩人過去曾在2018年交手，當時宋碩芸以直落二落敗。

睽違近4年再度碰頭，宋碩芸未能突圍，以16比21、15比21敗下陣來，名列亞軍，但已是個人在超級賽最佳成績。（編輯：張銘坤）1111003

台灣混雙組合葉宏蔚（前左）與李佳馨（前右）3日奪得兩人在超級系列賽合作首冠。（圖取自中租企業羽球隊臉書facebook.com）