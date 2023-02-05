林俊易直落2擊敗香港伍家朗 泰國羽賽奪冠[影]

（中央社記者黎建忠台北5日電）總獎金21萬美元的泰國羽球大師賽，今天進行各組決賽，台灣「左手重砲」林俊易，面對世界第18的前香港一哥伍家朗，仍以21比17、21比14擊敗對手，相隔4年後再度拿下超級300等級的男單冠軍。



年僅23歲的林俊易，有著左手持拍的優勢，加上182公分身高，讓他在場上的殺球威力十足；2017年展開成人的職業賽事，就拿下雪梨羽球國際賽冠軍，2019年更首度拿下超級300等級的美國公開賽男單冠軍。



儘管接著受到膝傷和腰傷困擾沉寂了3年，傷勢痊癒後，去年積極出賽，共拿下5場國際賽冠軍，世界排名也快速上升。



世界排名第35名的林俊易，生涯首度對決伍家朗，首局開賽有點緊張，加上近身防守不佳，被對手取得10比5領先，但隨後林俊易找回節奏，頻頻祭出拿手的斜線突擊殺球，回敬一波11比4的攻勢超前比分，最終順利拿下首局。



第2局前段雙方相互拉鋸，雙方10比10平手後，林俊易拉出一波9比2的攻勢，尤其他殺球的力量和速度，讓對手疲於奔命，幾乎毫無招架之力，最終在20比14出現6個賽末點後，就順利靠著招牌的斜線殺球拿下致勝分，順利直落2擊敗伍家朗奪冠。



收下勝利的林俊易，將進帳7000分的冠軍積分，下週更新的世界排名，很有機會擠進世界前30名。（編輯：陳仁華）1120205