凱恩成熱刺隊史進球王 曼城輸球拚衛冕陷困境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦5日綜合外電報導）凱恩今天攻進1球，成為英超熱刺隊史的進球王，也讓球隊1比0擊敗曼城，曼城總教練瓜迪歐拉坦承，這一敗重挫曼城衛冕英超冠軍的希望。

由瓜迪歐拉（Pep Guardiola）掌兵符的曼徹斯特城（Manchester City），若今天能擊敗托登罕熱刺（Tottenham Hotspur），積分將僅落後目前英格蘭足球超級聯賽（Premier League）龍頭兵工廠（Arsenal）2分；但今天曼城輸球，讓兵工廠在積分榜穩居第1。

今天決定比賽勝負的一球，是由熱刺的凱恩（Harry Kane）攻進，踢進那球後，他以267個進球，成為熱刺隊史的進球王。

目前排名第2的曼城，積分落後兵工廠5分，兵工廠15日將在主場迎戰曼城。

對曼城來說，下次與兵工廠的交手，將會是場非贏不可的比賽。兵工廠前場比賽，意外以0比1敗給艾佛頓（Everton）。

當被問到錯失縮小與兵工廠間的差距，有多令人沮喪時，瓜迪歐拉說：「是的，這當然很令人沮喪，因為兵工廠很少輸球，這當然是個好機會。」

熱刺的新主場2019年啟用後，對曼城來說一直就像鬼屋，因為曼城5次到那裡比賽，全都輸球，且至今不曾在那裡進過任何一球。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1120226