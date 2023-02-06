13歲仲邑菫獲得女流棋聖頭銜 刷新最年少紀錄

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日本職業圍棋棋士仲邑菫6日在女流棋聖戰奪冠，以13歲11個月之姿，刷新日本女性棋士賽事最年少頭銜者紀錄。（共同社）

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本職業圍棋棋士仲邑菫今天在女流棋聖戰奪冠，以13歲11個月之姿，睽違9年刷新日本女性棋士賽事最年少頭銜者紀錄，獲得她個人第一個頭銜。

日本放送協會（NHK）報導，目前就讀中學二年級、職業三段的仲邑菫今天在東京日本棋院以三戰兩勝賽與上屆頭銜得主、21歲的上野愛咲美對決。

兩人分別取得一勝一敗後，於日本當地時間下午1時進行最終比賽，由執黑子的上野開局。

仲邑菫表現冷靜沉穩，在下午2時59分的第250手，由執白子的仲邑菫獲勝。仲邑菫以兩勝一敗贏得女流棋聖戰頭銜。

她也以13歲11個月，睽違9年刷新2014年由當時15歲9個月的藤澤里菜所創下最年少頭銜者紀錄。

仲邑菫在比賽後接受記者訪問時表示，「雖然也有需要反省的地方，很高興能贏得勝利。我認為只要努力就能得到成果」。

她也展露笑容表示，「取得頭銜是一件大事，讓我增加了很多自信」。

仲邑菫在職業棋士父親仲邑信也的教導下，從3歲就開始學習圍棋，並於2019年以10歲0個月創下最年輕成為職業棋士紀錄。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1120206