高中木棒聯賽2/10開打 45支球隊爭冠

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）111年度高中球聯賽硬式木棒組將於2月10日起點燃戰火，在高雄市及台南市8個球場舉行，共分成4階段，來自全國45支高中棒球菁英隊伍，將在球場上爭奪冠軍榮耀。

木棒聯賽今天舉行開賽記者會，公布今年度賽事口號為「每一場都是決戰」，期許每一個參與的選手，在面對高中棒球的最高殿堂，將每一場比賽視作最重要的決賽看待，全力以赴面對每一場賽事。

今天邀請到樂天桃猿選手洪敏暘到記者會，他去年在4強戰幫助三民高中穩住戰局並前進冠軍戰，追平隊史最佳成績。洪敏暘勉勵現場的學弟，將每場比賽都當作決戰的態度來看待，全力以赴，為自己球隊爭取佳績。

去年度開始，除了既有的個人獎項及團體獎外，為鼓勵選手們團隊合作，爭取團隊及個人榮譽，增加了前8名教練及球員個人獎牌。本屆大會的「投手MVP」及「野手MVP」，可獲得台灣美津濃價值5萬元的產品贊助。

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記者會現場同時表揚推展棒球運動30年有功人員，獲獎的有屏東佳義國小王子燦、台北重慶國中劉明光、花蓮太巴塱國小陳明仁、台北東園國小賴敏男、桃園龜山國小李政達。

木棒聯賽共分4階段，從第1階段起由智林體育台在有線電視、粉絲團及YouTube提供主、副球場轉播服務，並在Getwin Sport YouTube & Twitch、中華民國學生棒球運動聯盟粉絲團、公視影音網同步播出。（記者：龍柏安）1120208