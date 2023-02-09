高難度挑戰 天使隊老闆希望留住大谷翔平

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（中央社佛州棕櫚灘8日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊老闆莫雷諾（Arte Moreno）本來有意出售球隊，後來改變心意決定不賣了，但他想留住「二刀流」球星大谷翔平的心意卻是不容置疑。

大谷翔平即將成為自由球員，同時預料將寫下天價合約，很可能以1億美元（約新台幣30億元）、甚至更多為計算單位。莫雷諾今天在專訪裡明確表示，他希望大谷能留在天使隊。

紐約郵報（New York Post）今天報導，正在佛州棕櫚灘參加大聯盟老闆會議的莫雷諾向郵報表示，大谷翔平是獨一無二的，無疑是世界最受歡迎的球員之一，也是國際明星；他是很好的隊友，努力工作、人又有趣，而且跟球迷關係也很好。

雖然天使隊連著大谷翔平可以賣個不錯的價錢，但天使隊真的要賣到好價錢或許必須靠自己。擁有包括頂尖球員大谷翔平、楚勞特（Mike Trout）在內的天使隊，始終無法在比賽中取勝，莫雷諾承認勝利一直是大谷翔平的目標，天使隊必須在場上表現更好。

但莫雷諾仍舊看到雙方合拍之處。莫雷諾稱讚大谷翔平每天都想上場比賽，大谷翔平合於天使隊的目標。「我們是娛樂業，希望球迷能進場享受絕佳經驗。」

雖然莫雷諾抱持留住大谷翔平的希望，但外界認為大谷翔平在季後成為自由球員之前，天使隊要留住他的機會甚小。一名競爭對手估計天使隊只有「5%的機會」以長約綁住他。另一名對手認為在大谷翔平成為自由球員前，根本不可能談成合約。雖然超級明星僅剩一年即成為自由球員的期間內很難談成合約，尤其是幾乎肯定破紀錄的約，但莫雷諾說他希望可以搞定。「我們擁有與其他球隊一樣好的機會。」

莫雷諾不願多談天使隊在可能談判中所處的立場，但他表示他看到媒體預估大谷翔平合約將會破紀錄，超越他與楚勞特4年前所簽的4億2650萬美元合約─其中已有2年在內（延長合約）。多數人估算約在5億美元，有些人估的更高。

莫雷諾抱持希望地表示，天使隊在銀彈方面通常都排在前10名，所以想留大谷翔平不是不可能。

競爭對手指出，排前10名可能不足以在競標中擊敗道奇隊、富企圖心的教士隊，還有野心與荷包滿滿的大都會隊。一名對手表示，不管天使隊多麼想要大谷翔平，只要大都會隊老闆柯恩（Steve Cohen）一開支票，天使就沒戲了。

天使隊人士認為，教士隊是主要競爭對手。道奇隊自薪資砍了6000萬美元當然也希望參與競標；大都會隊薪資高達3億8000萬美元，自然是最大威脅。

天使隊一名管理階層人員表示，他5年前聽說大谷翔平對東岸不感興趣，當時他在挑選大聯盟球隊時，最後留在名單上的7支隊伍有5支在西岸（經紀人也許會說他口味已變，你永不會知道）。但天使不是沒有利基，大谷翔平可能感謝天使忠於承諾，給他機會證明他可成為一名偉大的「二刀流」選手─大谷翔平做到了。

莫雷諾表示，「我們是可以把大谷翔平交易出去，但你要如何拿回一個賽揚獎候選人的先發投手、MVP級的球員？」「你要拿什麼換回來？沒辦法。」（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120209