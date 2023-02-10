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林書豪加盟鋼鐵人
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林書豪首秀門票完售 周邊商品預購單日破百萬

2023/2/10 13:06（2/10 13:31 更新）
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林書豪加盟PLG高雄17直播鋼鐵人，12日將在主場高雄市鳳山體育館首度亮相。（高雄17直播鋼鐵人提供）
林書豪加盟PLG高雄17直播鋼鐵人，12日將在主場高雄市鳳山體育館首度亮相。（高雄17直播鋼鐵人提供）
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（中央社記者黃巧雯台北10日電）林書豪加盟PLG高雄17直播鋼鐵人，12日將在主場高雄市鳳山體育館首度亮相，球團今天宣布，林書豪首秀5000張門票已售罄，且周邊商品線上預購締造單日新台幣百萬元營業額。

桃園永豐雲豹去年網羅生涯8度入選美國職籃NBA明星賽的超級球星霍華德（Dwight Howard）助陣，拉抬T1聯盟聲勢和人氣，而如今台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人找來11年前曾在NBA刮起「林來瘋」旋風的台裔球星林書豪，也成為近日討論話題。

鋼鐵人1月30日開賣2月11、12日主場門票，球團今天中午發布新聞稿表示，林書豪12日首秀出戰福爾摩沙台新夢想家一役，當天門票已經完售，屆時將有滿場5000名球迷一同見證。

鋼鐵人8日舉辦加盟記者會，揭曉第一波為林書豪打造的周邊商品，根據球團統計，林書豪周邊商品線上預購，創下單日新台幣百萬元的營業額，展現林書豪的高人氣。

除了線上預購外，球團表示，比賽現場也將展示林書豪專屬商品，包括球衣、抱枕與應援T恤，呼籲球迷進場搶購。

林書豪確定加入鋼鐵人後，不時被外界拿來與霍華德比較，巧合的是，雲豹12日也將前往南台灣，作客高雄巨蛋出戰海神隊，兩邊人氣多寡，預計將成為焦點，根據海神球團統計，截至目前為止，門票預售已達7成（滿場約1.3萬人）。（編輯：陳政偉）1120210

林書豪加盟鋼鐵人12日首秀，球團在臉書貼出完售公告。（圖取自facebook.com/Kaohsiung17LIVESteelers）
林書豪加盟鋼鐵人12日首秀，球團在臉書貼出完售公告。（圖取自facebook.com/Kaohsiung17LIVESteelers）
#林書豪
#霍華德
#高雄市
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