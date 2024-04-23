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關心花蓮地震 霍華德籌備計劃協助擬回歸台灣

2024/4/23 17:08
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（中央社記者黃巧雯台北23日電）花蓮縣從昨天晚間至今晨地震不斷，前美國職籃NBA球星霍華德心繫台灣，今天在社群平台發文表示，正在籌劃一些大計畫，協助台灣受災民眾，「我想我必須回歸台灣」。

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）上季加盟台灣職籃T1聯盟桃園雲豹，成為台灣籃壇史上最大咖的洋將，出賽20場，留下23.2分、16.2籃板、5助攻、1.2阻攻成績，並獲選年度最佳外援。

儘管霍華德本季未再續戰台灣籃壇，但他依舊關心台灣動態，他在花蓮3日發生規模7.2地震後，就曾在社群平台發文為台灣人民祈禱，並透露計畫重返台灣。

花蓮昨晚至今天地震頻傳，包括壽豐鄉凌晨2起規模6以上地震且震源淺，霍華德得知消息後再度發文，他表示，台灣民眾一定非常恐慌與害怕，而他會一直祈禱，「希望你們能堅強度過這段艱苦的時刻。」

霍華德指出，現在正在籌劃一些大計畫，協助這陣子受天災影響的民眾。

霍華德過去就曾透露有意重回台灣，面對台灣接連發生地震，他說：「我想我必須回歸台灣，帶著最大的援助與笑容回來了。」（編輯：李亨山）1130423

#台灣
#地震
#花蓮縣
#霍華德
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