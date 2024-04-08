美財長尚未離開俄外長已抵北京 討論俄中合作

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（中央社台北8日電）美國財政部長葉倫尚在中國，俄羅斯外長拉夫羅夫今天也抵達北京訪問。美國正對俄羅斯入侵烏克蘭持續一系列制裁之際，俄中則高調討論合作。

俄羅斯衛星通訊社報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天抵達北京，將在北京停留至4月9日，將會見中國外交部長王毅。外媒指出，這次訪問可能是為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）預計5月與中國領導人習近平會面鋪路。

俄羅斯外交部先前發表聲明指出，俄中兩國外長將討論廣泛的雙邊合作問題，以及在國際舞台的合作，重點是在聯合國、金磚國家、上海合作組織、20國集團（G20）、亞太經濟合作會議組及其他多邊機制和論壇中的合作。

聲明同時提到，俄中還計劃針對一些「熱點話題」和地區問題，包括「烏克蘭危機」和亞太地區局勢深入交換意見。

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭，雙方交戰至今已逾2年，美國和盟邦已對數以千計的俄國目標祭出制裁。其中，美國財政部鎖定近300個個人和實體；國務院則打擊逾250個個人和實體；商務部則將90多家企業列入出口管制實體清單（Entity List）。

葉倫（Janet Yellen）2月時還敦促七大工業國（G7）和歐洲聯盟（EU），在評估包括引發金融不穩定等風險後採取聯合行動，聯手扣押俄羅斯凍結資產產生的利潤，並撥給烏克蘭使用。

中國財政部表示，葉倫4日至9日訪中，亦即葉倫尚未離開，拉夫羅夫已高調抵中，制裁與被制裁的雙方高階代表同時在北京。

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中共外圍官媒環球時報今天也強化俄中友好基調。報導引述俄羅斯高等經濟大學東方研究學院院長卡內耶夫表示，世界正處於歷史的轉折點，新興經濟體和開發中國家的影響力正在成長，力量平衡正在從西方的霸權逐漸轉變為全球更公平、更合理的權力分配。

卡內耶夫說，俄羅斯和中國尋求建立在和平、正義、公平、發展、自由、民主、國際法基礎上的國際秩序，每個文明都有權以這種文明的固有方式發展，「而不是一個國家或國家集團有權充當全球警察」。（編輯：唐佩君/邱國強）1130408