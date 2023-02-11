UBA陳澔翔準絕殺 國體大搭8強末班車

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111學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，國體大11日一度落後超過20分，決勝節急起直追，靠著陳澔翔（圖）在比賽結束前1.6秒飆進三分球，最終以73比72氣走義守大學，搭上8強末班車。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月11日

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）國體大今天在UBA大專籃球聯賽預賽一度落後超過20分，決勝節急起直追，靠著陳澔翔在倒數1.6秒飆進三分球，以73比72氣走義守大學，搭上8強末班車。

111學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽最終階段在文化大學、健行科大兩地舉行，在今天之前，已有衛冕軍政大、世新、健行、輔大、台藝大、台師大、文化等7隊提前晉級8強。

義守大學今天出戰國體大，首節攻下28分後，次節起得分逐節遞減，義守原本上半場結束還以48比30領先，未料下半場戰況風雲變色。

國體大下半場一度落後多達23分，第3節中段開始吹起反攻號角，趁著義守進攻效率下滑，先將比分追成47比61。

國體大末節持續追分，謝承諳倒數1分07秒上籃，扳成70比70平手，而義守王正文隨後投進關鍵2分球、再度要回領先，國體大靠著陳澔翔在比賽結束前1.6秒飆進三分球，最終以73比72驚險收下勝利，

國體大今天贏球後，戰績7勝7敗，義守6勝8敗，雙方明天12日末役將各自對戰台藝大、台師大，即使義守贏球，最多7勝，比較兩隊對戰成績，國體大成為最後1支晉級8強的隊伍。

國體大陳力生此役拿下19分、9籃板，謝承諳進帳15分、10籃板，陳澔翔雖然僅得6分，但比賽尾聲投進的三分球，卻成為球隊前進8強的關鍵。

義守以王正文20分、7籃板、2抄截、2阻攻表現最佳，可惜球隊最後一刻遭到逆轉，無緣8強。（編輯：卞金峰）1120211