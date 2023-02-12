林書豪登場不手軟 飆進三分彈台灣職籃首度得分

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台裔籃球名將林書豪（中）加盟PLG高雄17直播鋼鐵人後，12日首度登場，他靠得分、助攻串聯球隊，上半場打完鋼鐵人以大比分領先。中央社記者王騰毅攝 112年2月12日

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（中央社記者黎建忠高雄12日電）台裔籃球名將林書豪加盟PLG高雄鋼鐵人今天首度登場，他在上場約2分半鐘時投進1記三分球，這也是他的台灣職籃首度得分。

萬眾矚目的林書豪今天在台灣職籃聯盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人先發亮相，他的爸爸、媽媽也都親臨現場觀戰。林書豪在開賽後35秒，就和中鋒克拉索夫（Viacheslav Kravtsov）完成一次擋拆後妙傳給對方完成雙手灌籃，大秀助攻能力。

在首節開場約2分半鐘時，鋼鐵人發界外球，林書豪在戰術跑位及隊友掩護下，獲得超大空檔，他也順利投進這1記三分球，讓現在滿座的5000名球迷尖叫聲不斷。（編輯：張雅淨）1120212