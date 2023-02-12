林書豪穿針引線9助攻 鋼鐵人半場16分領先夢想家

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台裔籃球名將林書豪（持球者）12日在PLG高雄17直播鋼鐵人首度先發亮相，他上半場共攻下11分，率領球隊大幅領先福爾摩沙台新夢想家。中央社記者王騰毅攝 112年2月12日

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（中央社記者黎建忠高雄12日電）在滿場5000名觀眾加油聲中，台裔球星林書豪今天在PLG高雄鋼鐵人處女秀，上半場打了20分32秒，貢獻11分、9助攻，鋼鐵人在他穿針引線下，以56比40大幅領先夢想家。

已經3個月沒比賽的林書豪，看起來體能完全沒受到影響，加盟P. LEAGUE+聯盟鋼鐵人首秀，第1節打了8分32秒，第2節直接打滿12分鐘，上半場送出9次助攻。有了NBA等級的後衛加盟後，鋼鐵人上半場攻勢相當流暢，最多領先達21分。

賽前鋼鐵人戰績2勝17敗全聯盟墊底，還遭逢4連敗，但今天很有機會在林書豪加持下止敗。（編輯：唐聲揚）1120212