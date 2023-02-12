更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG2/300
首頁 / 運動

林書豪穿針引線9助攻 鋼鐵人半場16分領先夢想家

2023/2/12 16:04（2/12 17:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台裔籃球名將林書豪（持球者）12日在PLG高雄17直播鋼鐵人首度先發亮相，他上半場共攻下11分，率領球隊大幅領先福爾摩沙台新夢想家。中央社記者王騰毅攝　112年2月12日
台裔籃球名將林書豪（持球者）12日在PLG高雄17直播鋼鐵人首度先發亮相，他上半場共攻下11分，率領球隊大幅領先福爾摩沙台新夢想家。中央社記者王騰毅攝　112年2月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠高雄12日電）在滿場5000名觀眾加油聲中，台裔球星林書豪今天在PLG高雄鋼鐵人處女秀，上半場打了20分32秒，貢獻11分、9助攻，鋼鐵人在他穿針引線下，以56比40大幅領先夢想家。

已經3個月沒比賽的林書豪，看起來體能完全沒受到影響，加盟P. LEAGUE+聯盟鋼鐵人首秀，第1節打了8分32秒，第2節直接打滿12分鐘，上半場送出9次助攻。有了NBA等級的後衛加盟後，鋼鐵人上半場攻勢相當流暢，最多領先達21分。

賽前鋼鐵人戰績2勝17敗全聯盟墊底，還遭逢4連敗，但今天很有機會在林書豪加持下止敗。（編輯：唐聲揚）1120212

#林書豪
#PLG
#鋼鐵人
延伸閱讀
林書豪扮救世主首秀貢獻21分 鋼鐵人終止4連敗林書豪加盟高雄鋼鐵人首戰 賽前專屬商品球迷搶翻林書豪加盟鋼鐵人 每投進1顆三分捐1.5萬做公益林書豪12日首秀拚止敗 林書緯盼哥哥開心打球林書豪加盟鋼鐵人 陳建州最想看豪獸對決
林書豪
林書豪登場不手軟 飆進三分彈台灣職籃首度得分林書豪首秀門票完售 周邊商品預購單日破百萬
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
林書豪登場不手軟 飆進三分彈台灣職籃首度得分