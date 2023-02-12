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陳奎儒亞洲室內田徑賽60公尺跨欄摘銀 台灣隊累計1金1銀

2023/2/12 22:37（2/12 22:51 更新）
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「台灣欄神」陳奎儒12日出賽第10屆亞洲室內田徑錦標賽男子60公尺跨欄決賽，以7秒68的成績摘下銀牌。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 112年2月12日
「台灣欄神」陳奎儒12日出賽第10屆亞洲室內田徑錦標賽男子60公尺跨欄決賽，以7秒68的成績摘下銀牌。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 112年2月12日
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（中央社記者黎建忠台北12日電）台灣跨欄好手陳奎儒今天在第10屆亞洲室內田徑錦標賽的男子60公尺跨欄決賽，跑出7秒68的成績獲得銀牌，總計此屆台灣田徑代表隊獲得1金1銀的佳績。

陳奎儒在室內田徑亞錦賽男子60公尺跨欄預賽，跑出分組第2的成績晉級；今天決賽起跑前，他說，覺得腳踝有些緊繃，雖然立刻找物理治療師按摩放鬆，但還是多少影響到起跑的瞬間。

陳奎儒接受中央社記者電訪時表示，「這次來哈薩克比賽，就和教練王國慧設定目標要破全國紀錄就好，很可惜還是差了一點點，回去還要繼續調整。」

室內田徑男子60公尺跨欄全國紀錄，同樣是由陳奎儒在去年創下的7秒66。

談到室內60公尺跨欄與室外110公尺跨欄的最大差別，陳奎儒說，「室外的比賽，還有一點點的容錯率，可以靠後段的比賽補回來，但室內賽事60公尺，每一個細節和環節，都要做到100分的完美才有可能會有好成績。」

儘管陳奎儒出國比賽的經驗相當豐富，這次到哈薩克首都阿斯塔納參賽，他表示，每天都是攝氏零下20幾度，也讓他第1次看到下雪。

他笑說，「第1次看到雪其實有點興奮，我還去飯店外面拍了一下雪景和摸了一下雪，但實在是太冷了，我大概待了5分鐘就回飯店了。」

今年的亞洲室內田徑錦標賽，台灣共有陳奎儒、文華佑、林昱堂、李允辰等4名選手參賽，其中林昱堂拿下男子跳遠金牌、文華佑第4，陳奎儒獲得男子60公尺跨欄銀牌，李允辰獲得男子3級跳遠第6名。（編輯：戴光育）1120212

#陳奎儒
#文華佑
#林昱堂
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