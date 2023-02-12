林昱堂亞洲室內田徑賽男子跳遠奪冠 台灣史上第2金

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第10屆亞洲室內田徑錦標賽於哈薩克首都阿斯塔納舉行，台灣男子跳遠好手林昱堂在決賽第3次試跳，以8公尺02的成績摘金。（亞田總Siong Peh提供）中央社記者黎建忠傳真 112年2月12日

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（中央社記者黎建忠高雄12日電）在哈薩克首都阿斯塔納舉行的第10屆亞洲室內田徑錦標賽，台灣男子跳遠好手林昱堂在決賽第3次試跳，以8公尺02的成績摘金，並且打破全國室內男子跳遠紀錄。

這也是台灣田徑代表隊在亞洲室內田徑錦標賽史上的第2面金牌，過去謝佳翰在2014年的男子撐竿跳以5公尺15摘金。

林昱堂說：「熱身的時候有點熱不開，因為當地很冷，體感溫度只有攝氏零下35度，所以熱身要特別久。決賽剛開始的時候有點抓不到感覺，但第2、3跳氣氛很好所以才能順利打破紀錄，只可惜後來自己亂掉，所以成績沒能再往上推，但還是很開心拿到金牌。」

原台灣室內田徑賽的男子跳遠紀錄，是2016年1月30日由侯育伯在華盛頓大學室內田徑邀請賽以7公尺83創下。至於亞洲室內田徑賽的男子跳遠紀錄，則是在2018年由哈薩克選手羅吉諾夫（Nikita Loginov）以8公尺38保持。

今天進入跳遠決賽的台灣好手，除了摘金的林昱堂外，文華佑也以7公尺82的成績獲得第4名。

22歲的林昱堂過去2年來跳遠成績穩定成長，去年5月10日的全大運，他在超風速的情況下跳過8公尺02的成績，雖然不列入紀錄，但當時第5跳也締造8公尺的生涯最佳成績。

亞洲室內田徑錦標賽台灣共有4名選手陳奎儒、文華佑、林昱堂、李允辰參賽、由教練王國慧、蔡易達帶隊，另有1位物理治療師周立揚。

儘管哈薩克當地氣溫都在零度以下，但台灣選手接連有出色表現，昨天先有李允辰打破全國室內男子3級跳遠紀錄獲得大會第6，今天林昱堂又順利摘金，今晚9時還有跨欄好手陳奎儒在男子60公尺決賽登場。（編輯：李亨山）1120212