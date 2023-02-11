室內田徑亞錦賽 陳奎儒晉級60公尺跨欄決賽

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）「台灣欄神」陳奎儒今天在亞洲室內田徑錦標賽男子60公尺跨欄預賽，跑出7秒74，排名分組第2，晉級決賽，明天將與跳遠好手文華佑、林昱堂分頭爭取獎牌。

第10屆亞洲室內田徑錦標賽在哈薩克首都阿斯塔納舉行，共4名台灣好手參賽，男子60公尺跨欄預賽今天登場，分3組進行，取分組前2前進決賽，另擇優2人晉級。

陳奎儒主項為110公尺跨欄，去年曾在世界室內田徑錦標賽男子60公尺跨欄準決賽跑出7秒67，刷新自己所保有的全國紀錄（室內田徑）。

陳奎儒這次參加亞洲室內田徑錦標賽男子60公尺跨欄，預賽被分到第3組、第3跑道，跑出7秒74，排名分組第2，晉級明天的決賽。

預賽還發生一段插曲，同組的伊朗選手卡姆蘭（Masoud Kamran）、泰國選手單松隆恩（Natthaphon Dansungnoen，音譯）先後因起跑時偷跑，被取消資格。

除了陳奎儒外，還有3名台灣好手參加亞洲室內田徑錦標賽，其中李允辰10日男子三級跳決賽，跳出16公尺28，改寫全國室內紀錄；其他2名跳遠好手文華佑、林昱堂資格賽各以7公尺66、以7公尺80晉級明天決賽。（編輯：管中維）1120211