吳念庭說中文逗笑西武隊友 將返台投入經典賽訓練[影]
2023/2/13 20:57（2/13 21:33 更新）
旅日西武獅隊野手吳念庭（圖）13日在春訓熱身後告訴隊友，14日將回台灣，代表台灣打經典賽。（圖取自facebook.com/NientingWu0607）
（中央社記者謝靜雯台北13日電）旅日西武獅隊野手吳念庭今天在春訓熱身後集合時與隊友說話，一開口就說中文，隊友不禁笑出來，接著自己用日文翻譯。吳念庭說，明天將回台灣，代表台灣打每場比賽（經典賽）。
日職埼玉西武獅隊野手吳念庭是世界棒球經典賽台灣隊成員，他今天在西武春訓熱身後集合時與隊友們說話，一開口就用中文說：「我練球只練到今天，明天開始回台灣，我會繼續加油，代表台灣去打每一場比賽，加油！」
隊友們聽到吳念庭開口就說中文，一陣笑聲，接著吳念庭自己將中文翻譯成日文，他也提到，春訓2個階段的訓練，時間雖然不長，但託大家的福，得到很好的訓練。他表示，返台投入經典賽比賽，會以打到東京（複賽）、接著打到美國為目標努力，請大家替他加油。
身為對日本棒球相對熟悉的球員，吳念庭特別提到日本投手的指叉球很出色，並希望將過去的經驗與台灣隊分享。
經典賽台灣隊預賽與古巴、義大利、荷蘭、巴拿馬同在A組，A組預賽將於3月8日在台中洲際棒球場開打，爭取前進東京的複賽門票。（編輯：管中維）1120213
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