台灣女足PK戰不敵巴拉圭 無緣世界盃會內賽

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（中央社記者黎建忠台北19日電）在紐西蘭舉行的世界盃女足洲際10搶3附加賽，台灣女足今天對上巴拉圭，一度以2比0領先，只可惜被追平後，又在PK賽以2比4不敵對手，確定遭淘汰，無緣今年7月的世界盃會內賽。

台灣女足在10搶3附加賽分到C組，比賽採單淘汰制，今天對上多名有旅歐經驗的勁敵巴拉圭，台灣女足一度以2比0領先，沒想到在1分鐘內就被對手追平，雙方鏖戰到PK大戰，台灣女足最終落敗。

雙方踢完正規90分鐘和延長的30分鐘後，戰成2比2平手。進入決勝的PK賽，雙方首名登場的球員都順利踢進，接著台灣女足第2名派出卓莉萍，結果她踢中左邊門柱彈出。

台灣女足在2比3落後時，第4名推出包欣玄，結果她起腳被對方門將擋下，但此時主審認定對方門將波巴蒂娜（Alicia Bobadilla）犯規、獲得重踢機會，沒想到包欣玄第2次起腳又被擋下，成了這場勝敗關鍵，賽後她也哭倒在隊友懷中，巴拉圭4次上場全部踢進。

賽前氣勢相當旺盛的台灣女足，上半場第21分鐘，陳燕萍從右邊大腳傳中，先越過1名隊友後，34歲的賴麗琴插中直接門前勁射破網。

這是賴麗琴生涯在國家隊第20個進球，今年8月就要滿35歲的她，賽前就透露很可能是生涯國家隊的「最後一舞」。

下半場第30分鐘，台灣女足攻勢再起，賴麗琴在距離球門約20碼的位置開自由球，結果球命中門柱穿彈出後，蘇芯芸在空門的情況下輕鬆補進，取得2比0領先。

沒想到接下來的1分鐘內，巴拉圭不可思議的先後靠著昆塔娜（Dulce Maria Quintana）、查莫洛（Lice Chamorro）連續進球追平比數。

在延長賽第120分鐘，原本台灣隊有機會直接取勝，當時獲得12碼罰球，結果操刀的包欣玄直接踢成高射砲，加上PK賽，等於她今天就踢失3次12碼罰球。

台灣女足曾踢進1991年首屆世界盃，靠著預賽最後一戰以2比0力挫奈及利亞，勇闖8強，儘管接下來不敵美國無緣晉級，但仍寫下隊史最璀璨的一頁。（編輯：張雅淨）1120219