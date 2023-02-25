更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰爭週年 世界各國領袖反應一次看
國際

俄烏戰爭週年 世界各國領袖反應一次看

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

莫瑞卡達網賽救5賽末點 睽違8個月再爭冠

2023/2/25 15:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈24日綜合外電報導）35歲的英國名將莫瑞今天挽救5個賽末點，以6比0、3比6、7比6（8比6）擊敗捷克的萊赫茨卡，闖進卡達公開賽決賽，這是他8個月來首度能在世界職業網球協會（ATP）巡迴賽爭冠。

莫瑞（Andy Murray）擊敗萊赫茨卡（Jiri Lehecka）晉級後，接下來將與以6比4、7比6（9比7）擊落加拿大選手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、世界排名第8的梅迪維夫（Daniil Medvedev）爭冠。

曾兩度在此賽事奪冠的莫瑞說：「這是我生涯最不可思議的逆轉秀之一。我不知道自己是怎麼逆轉戰局的。」

莫瑞曾於2019年動了髖關節置換手術。

本週的比賽中，莫瑞每場比賽都打滿3盤，有兩次打到搶七。他說：「我的整個生涯從未有如此的經歷。」

兩度拿下溫布頓網球錦標賽冠軍的莫瑞說：「本週的結局可能會非常的不同。」

「我在真正重要、關鍵時刻所表現出來的東西，展現出我對比賽有信心與信念，而那些都是在我身上消失了好一陣子的東西。」

莫瑞上一次打進ATP巡迴賽冠軍戰是去年6月的斯圖加特（Stuttgart）網賽，他自2019年的安特衛普（Antwerp）網賽後，就再也沒有在ATP巡迴賽奪冠。莫瑞生涯兩度遭遇梅迪維夫，都是1盤也沒拿下就落敗。（譯者：李晉緯/核稿：戴雅真）1120225

#莫瑞
#萊赫茨卡
#梅迪維夫
莫瑞
莫瑞不滿打到凌晨4時 澳網主席堅稱尚無須改賽程莫瑞鏖戰近6小時晉澳網第3輪 女單第2種子加博出局
萊赫茨卡
爆冷擊落第6種子 萊赫茨卡晉澳網男單8強[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族