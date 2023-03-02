味全龍公布客場新球衣 以團結、凝聚為設計主旋律

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味全龍隊2日在天母棒球場舉行季前記者會，展示本季全新客場戰袍，由龍隊球星劉基鴻（右）、林凱威（左）穿著展示以紅、金2色設計的客場球衣。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年3月2日

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）中職味全龍隊今天在天母棒球場舉行季前記者會，開幕戰將在4月7日天母開打，今天並公布本季客場新球衣，由球員林凱威、劉基鴻穿著展示，主視覺以團結、凝聚為設計主軸。

味全龍今天發布今年度主視覺「龍眾一心」，以團結、凝聚為主要設計概念，呈現出龍隊成員彼此間互相扶持、並肩作戰的團隊精神，並透過隊型排列展現強大氣勢。

同時味全龍隊也展示了今年度全新客場戰袍，由龍隊球星劉基鴻、林凱威穿著展示以紅、金2色設計的客場球衣。林凱威表示，「新球衣穿起來讓我覺得大家的心團結在一起，在客場也可以拿到每一場勝利，很有力量的感覺。」劉基鴻則說：「穿起來滿帥的，希望今年去客場比賽，看向外野時是滿滿紅海。」

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談到本季目標，投手林凱威說，以球隊贏球為第1優先，也期許自己身體健康，盡全力幫球隊拿下勝利；去年在攻、守都繳出佳績的劉基鴻則表示，去年比較可惜的是在季末受傷，希望今年健健康康比完整個球季，盡全力幫球隊奪勝。

龍隊本季天母開幕戰在4月7日，球團將邀請實力唱將盧廣仲及超人氣團體五堅情，分別擔任4月8日、9日的演出嘉賓。小龍女啦啦隊則迎來4名新正式成員，分別是由練習生升為正式成員的霖霖、小蛙，以及來自台灣運彩xT1聯盟台灣啤酒英熊的昆娜、蘿拉。（編輯：龍柏安）1120302