UBA張俊生3分連發 世新勝輔大4強出爐

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（中央社記者黎建忠台北3日電）UBA大專籃球聯賽男子組8強複賽，今天世新大學克服最多9分落後，再靠著張俊生全場21分的幫助下，終場以66比59力克輔仁大學，也讓本季UBA的4強提前出爐。

雖然4強的排名順序仍有變化，但已經確定是由政治大學、世新大學、健行科大、台灣師大搶下前進台北小巨蛋的門票。

背水一戰的輔仁，今天必須贏球才能保有晉級4強機會，上半場也以28比27領先，第3節甚至一度以41比32取得全場最多的9分優勢。

第4節進行3分鐘，世新追成47比47平手後，靠著張俊生包辦8分，又拉出一波11比2的攻勢；反觀輔大自亂陣腳，接連出現踩線、走步等離譜失誤，拱手讓出這場關鍵戰役。

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前一場比賽右腳「吃雞腿」的張俊生帶傷出賽，還是帶給球隊極大幫助，此役投進5個3分球。他說：「雖然腳很不舒服，但我知道這場比賽非常重要，贏球了就一定4強，所以我覺得非上場不可。」從高二、高三到大一，張俊生連續3年都代表學校打進小巨蛋，他笑說「感覺就是爽啊」。

世新大學總教練何正峰說：「前3節就是防守不夠好，加上對手想拚，氣勢自然會倒向對手那邊，不過後來加強防守後，慢慢找回主導權。」（編輯：唐聲揚）1120303