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體操世界盃卡達站 蕭佑然鞍馬決賽奪銅

2023/3/4 00:18
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（中央社記者黎建忠台北3日電）體操世界盃卡達杜哈站，今天進行的鞍馬決賽，台灣唯一晉級的新星蕭佑然，以總分14.833分，摘下1面銅牌。

教練鄭焜杰在接受中央社記者電訪時說：「賽前就擬定好策略，以穩定為主，所以繼續選擇用6.1的套路動作下場比賽，雖然我們和第4名的日本選手同分，但因為我們完成度的實施分比較高，所以才獲得銅牌。」

這次世界盃卡達杜哈站的鞍馬項目，台灣有李智凱、蕭佑然參賽，李智凱失誤落馬預賽淘汰，蕭佑然則是以預賽第7的成績晉級。

蕭佑然在決賽當中，修正了預賽發生的下落瑕疵，近乎完美的呈現了6.1的套路動作，也獲得裁判的青睞，唯一可惜在第1個倒立時右手肘有點彎曲不夠自然被扣分。

鄭焜杰說：「能進決賽已經有點幸運，加上這次獲得金、銀牌的選手過去都是世錦賽前3名的名將，所以我們就是瞄準銅牌而戰，佑然也發揮得相當完整。」

台灣體操代表隊預計明天晚上就會搭機出發前往巴庫，繼續備戰下一場的世界盃分站賽事。

鄭焜杰透露，巴庫站的比賽，預賽還是會先求穩，用6.1的套路動作先取得晉級的機會後，或許決賽會讓佑然把難度提升到6.4的套路動作試試看。

2022年蕭佑然參加體操世界盃3站賽事的鞍馬項目，分別在法國巴黎站奪得銅牌、匈牙利桑波特哈站奪得銀牌、土耳其梅爾辛站奪得金牌。（編輯：陳正健）1120304

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蕭佑然
體操世界盃卡達站 蕭佑然進決賽李智凱落馬淘汰
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