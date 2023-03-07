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暨大女壘隊聲名遠播 香港壘球總會率隊來台交流

2023/3/7 13:25（3/7 14:41 更新）
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香港壘球總會第一次率隊到南投縣埔里鎮移地訓練，8日起與埔里國中、埔里高工、暨南大學進行女子快速壘球交流賽，以提升香港女壘運動實力。圖為暨大女壘隊。（國立暨南國際大學提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月7日
香港壘球總會第一次率隊到南投縣埔里鎮移地訓練，8日起與埔里國中、埔里高工、暨南大學進行女子快速壘球交流賽，以提升香港女壘運動實力。圖為暨大女壘隊。（國立暨南國際大學提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月7日
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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）香港壘球總會第1次率隊到南投縣埔里鎮移地訓練，明天起與埔里國中、埔里高工、暨南大學進行女子快速壘球交流賽，以提升香港女壘運動實力；暨大女壘隊連續3年獲大專盃冠軍。

埔里國中、埔里高工、國立暨南國際大學是國內女子壘球三級培訓搖籃，培養出來的班底是各級聯賽、大專盃常勝軍，香港壘球總會為進一步提升實力，首次到台灣南投縣埔里鎮移地訓練，今天下午抵達，明天至11日在埔里鎮福興壘球場與暨南大學等球隊進行交流賽。

暨南大學今天發布新聞稿表示，香港壘球總會率20名球員與隊職員訪台，由暨大協助安排與埔里國中、埔里高工、暨大與香港U23女子快速壘球代表隊進行3場對戰，每場賽後還有技術講座和文化交流，盼透過與台灣頂尖球隊交流和學習，提升香港代表隊競爭力。

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香港壘球總會負責男、女壘球U12至U23香港代表隊訓練與培育、致力推廣壘球運動及參與國際壘球賽事，總會表示，暨大女壘隊是台灣強勁隊伍，也是國際賽常勝軍，因此，香港壘球總會列為訓練切磋優先對象，這次移地訓練將進一步提升香港壘球運動實力。

暨大校長武東星表示，辦理運動績優生招收女壘運動項目已有超過20人就讀，暨大雖非體育學校，但2005年開展特色運動，同時配合國家政策推動多元體育入學發展，近年參加國際賽事屢有佳績，去年全國大專校院運動會共獲10金5銀2銅，總獎牌數創校史最佳紀錄，而女壘隊更是連續3年獲大專盃女壘錦標賽冠軍。1120307

#暨大女壘隊
#香港壘球總會
#香港
武東星
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