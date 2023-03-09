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台灣史上第2人 吳東霖印地安泉網賽首闖第2輪

2023/3/9 15:30
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（中央社記者黎建忠台北9日電）僅次於四大滿貫賽事的ATP 1000等級印地安泉網球賽，從資格賽打進會內賽的台灣好手吳東霖，首輪面對哈薩克的巴布利克，以2個6比4獲勝，生涯首度闖進千分等級大賽第2輪，也是繼盧彥勳之後的台灣第2人。

台灣前一次有球員打進千分等級大賽第2輪，要追溯到2021年的盧彥勳，當年他在邁阿密大師賽首輪過關，但第2輪敗給俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）。

世界排名第175的吳東霖，今天面對世界排名第46名的巴布利克（Alexander Bublik），首盤雙方互保發球局戰成3比3平手後，第7局吳東霖順利破發，最終以6比4拿下首盤。

第2盤戰況如出一轍，雙方1比1平手後，吳東霖在對方發球局時，逼出3個破發點後終於如願拿下，而吳東霖也靠著這1次破發，就再以6比4拿下第2盤和比賽勝利。

吳東霖不但是生涯首次擊敗世界排名前50名的好手，也是台灣男子網球史上，繼盧彥勳後，第2名在千分等級賽事會內賽取勝的球員。

晉級64強後，吳東霖的對手，將是世界排名第12的英國好手諾瑞（Cameron Norrie）；這場印地安泉網球賽，除了吳東霖之外，台灣還有「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴參加女雙賽事。（編輯：吳協昌）1120309

#吳東霖
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#台灣
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