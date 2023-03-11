PLG林書豪身體狀況不適合出賽 連2戰缺陣

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）PLG高雄17直播鋼鐵人球星林書豪因身體不適，缺席昨天賽事，鋼鐵人今天將在主場出戰新竹街口攻城獅，球團表示，林書豪身體狀況仍不適合出賽，將繼續在家休養。

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）高雄17直播鋼鐵人昨天在主場高雄市鳳山體育館出戰台北富邦勇士，球團賽前公告，林書豪日前發燒、造成脫水現象，已2日無參與球隊訓練，因身體不適，將在家休養，也讓原先外界期待的林書豪與林志傑之間的「豪獸對決」戲碼破局，球迷只能再等等。

儘管林書豪高掛免戰牌，但鋼鐵人昨天在呂政儒帶領下，最終以103比102氣走富邦勇士，拿下本季第6勝，今天面對前來踢館的攻城獅，鋼鐵人將尋求3連勝。

不過，鋼鐵人球團上午宣布，經醫療團隊及教練團評估，林書豪身體狀況今天仍不適合出賽，為避免操之過急受傷，教練團決定讓林書豪在家休養。

球團表示，林書豪在家養病、仍心繫球隊比賽，看到隊友們展現韌性及拚勁奪勝，林書豪也感到非常開心，相信隊友能夠發揮團隊戰力，拿下3連勝。（編輯：郭諭儒）1120311