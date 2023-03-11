陳傑憲敲三壘安打奮力跑壘 台灣隊8比2領先
2023/3/11 21:12（3/12 01:05 更新）
2023世界棒球經典賽A組預賽持續展開，11日晚間在台中洲際棒球場上演台灣與荷蘭之戰，4局下，台灣打者陳傑憲（左）擊出帶1分打點的三壘安打，開心吶喊。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日
（中央社記者楊啟芳台北11日電）世界棒球經典賽台灣隊今天在洲際球場與荷蘭隊交手，4局下台灣隊一壘有人時，吉力吉撈．鞏冠敲出二壘安打，不過跑者吳念庭在本壘前遭觸殺，經過電視輔助判決仍維持原判，但下一棒陳傑憲敲出深遠安打，奮力跑壘形成三壘安打，帶有1分打點，台灣隊取得8比2領先。1120311
2023世界棒球經典賽A組預賽11日晚間在台中洲際棒球場由地主台灣隊與荷蘭隊交手，4局下，台灣跑者吳念庭（白衣）被刺殺在本壘。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日
延伸閱讀經典賽張育成滿貫砲全場敬禮 台灣9比5擊敗荷蘭不斷更新／WBC棒球經典賽直播管道 賽程戰績表報你知WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？經典賽巴拿馬擊敗義大利 台灣想晉級非贏荷蘭不可
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
江坤宇高飛犧牲打、鄭宗哲短打 台灣7比2領先荷蘭