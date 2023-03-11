陳傑憲敲三壘安打奮力跑壘 台灣隊8比2領先

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2023世界棒球經典賽A組預賽持續展開，11日晚間在台中洲際棒球場上演台灣與荷蘭之戰，4局下，台灣打者陳傑憲（左）擊出帶1分打點的三壘安打，開心吶喊。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）世界棒球經典賽台灣隊今天在洲際球場與荷蘭隊交手，4局下台灣隊一壘有人時，吉力吉撈．鞏冠敲出二壘安打，不過跑者吳念庭在本壘前遭觸殺，經過電視輔助判決仍維持原判，但下一棒陳傑憲敲出深遠安打，奮力跑壘形成三壘安打，帶有1分打點，台灣隊取得8比2領先。1120311