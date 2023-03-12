林立經典賽表現火燙 盼每次上場都對球隊有貢獻

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（中央社記者謝靜雯台中12日電）世界棒球經典賽台灣隊野手林立賽前被MLB官網點名將是台灣晉級關鍵，11日與荷蘭比賽3安、2打點手感火燙，他表示自己只剩打擊的角色，希望每次上場攻擊都能對球隊有幫助。

樂天桃猿隊好手林立去年在中職繳出亮眼表現，經典賽開打前也被美國職棒大聯盟官網點名，是台灣隊最受關注的球員，表現將左右台灣隊晉級，林立當時回應，希望自己在中職的好表現可以複製貼上到經典賽。

林立在預賽前3場都以指定打擊身分上場，對巴拿馬敲2安、1打點，對義大利隊比賽也打出2安，11日與荷蘭隊交手，他單場3安貢獻2分打點，確實展現好身手。

林立賽後受訪表示，因為是指定打擊，只剩下打擊的角色，教練團安排就盡力做，希望每次上場攻擊都能對球隊有幫助，無論推進、保送，只要上壘，輪到中心棒次林子偉、張育成攻擊，長打更有破壞性。

首場比賽台灣隊輸給巴拿馬，林立表示，比賽本來就有輸有贏，沒有絕對贏球的比賽，輸球大家都很懊惱，預賽首戰輸球也是警惕，但還是要想辦法重新振作起來、把接下來每一場比賽拿下來。

經典賽前半段有旅外資歷的球員打擊發揮比較好，林立表示，有能力上場的就盡力去做，「我們不是代表旅外，也不是代表中職，我們都是代表台灣」。

林立也提到，不管外界怎麼說，只要可以選入國家隊都是肯定，不會因為身分不同就比較輕浮、隨便，比賽中展現纏鬥性，想辦法給對手壓力。（編輯：龍柏安）1120312