張志豪開轟 中信兄弟官辦熱身賽3連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職中信兄弟隊官辦熱身賽開始就展現全壘打火力，今天張志豪敲出陽春砲、福來喜單場2安2打點，兄弟終場5比4擊敗味全龍隊、拿下官辦熱身賽3連勝。

中職中信兄弟官辦熱身賽團隊打擊發揮得不錯，今天繼續與味全龍隊在斗六棒球場交手，龍隊1局下靠著郭天信安打、王順和二壘打、林孝程高飛犧牲打先馳得點。

兄弟4局上追分，曾頌恩選到四壞保送，靠著李聖裕安打推進，福來喜適時安打送回追平分；龍隊4局下再追分，李展毅敲出二壘打、李凱威安打推進，劉基鴻高飛犧牲打再度超前比數，再靠著蔣少宏安打添分，幫助球隊取得3比1領先。

兄弟從官辦熱身賽開始每場都有全壘打，17日岳東華開轟、昨天曾頌恩開轟，今天6局張志豪敲出陽春砲開啟攻勢，1人出局後李聖裕、岳東華接連安打添分，先幫助球隊扳平比數，福來喜再敲出安打、送回球隊超前分。

兄弟9局上再靠著安打、接連四壞保送、滾地球、龍隊守備失誤多添1分保險分；龍隊9局下靠著張政禹陽春砲追回1分，但追分不及、吞下敗仗。

兄弟今天派出洋投德保拉先發，德保拉投到7局再有危機，1人出局後接連被敲2支安打，2人出局退場，得點圈有人危機，兄弟換上18歲投手盧孟揚登板，三振抓到該局第3個出局數、替球隊守住領先。

德保拉今天總計用80球投6.2局，被敲出8支安打，投出4次三振、2次四死球，失掉3分責失分，優質先發拿下勝投，盧孟揚中繼化解危機，也拿下中繼成功。（編輯：張雅淨）1120319