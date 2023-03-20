合庫曾被慫恿加入中職 雷仲達：為國舉才目標不同

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合作金庫長期支持台灣體育發展，今年也有贊助中職官辦熱身賽，對於過去有合庫可能進軍中職的傳聞，合庫董事長雷仲達（左）20日透露，以前確實有被人慫恿，但直言目標不一樣，合庫目標是為國舉才。中央社記者謝靜雯攝 112年3月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）合作金庫長期支持台灣體育發展，今年也有贊助中職官辦熱身賽，被問起是否有機會更進一步，合庫董事長雷仲達透露，「其實有人慫恿過我」，但也直言目標不一樣，合庫目標是為國舉才。

合作金庫長期支持台灣運動發展，民國36年成立桌球隊、38年成立棒球隊、81年成立羽球隊，對於體育的支持沒有間斷過，也培育出許多國家級的好手，今年首度贊助中華職棒官辦熱身賽。

過去也有合庫可能進軍中職的傳聞，合庫董事長雷仲達今天接受媒體聯訪時透露，「以前確實有人在慫恿我」，其實合庫棒球隊的水準夠，曾經有人問過合庫要不要轉型做職棒，也有跟顧問、總教練談過，但是合庫的目標不一樣。

雷仲達細數，包括郭源治、郭泰源、彭政閔、林智勝等人，都是過去曾在合庫打過球的球星，「我們就是為國舉才，把球員訓練好，他們要去職棒也沒有關係，我們就祝福他們。」

雷仲達表示，近年合庫棒球隊在國內外許多賽事都有好成績，2018年印尼雅加達亞運棒球代表隊總教練就是合庫棒球隊現任顧問許順益，當年亞運對韓國比賽一役成名，吳昇峰好投壓制、林加祐棒打韓國也都成為經典，「對我們來說，我們更在意這個，為國舉才、為國爭光。」（編輯：張雅淨）1120320