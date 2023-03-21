張育成因簽證延遲返美 爭開季名單與時間賽跑

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張育成因為簽證問題行程延遲返美，美媒形容，張育成爭取美職開季內野位置是一場與時間的賽跑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）旅美紅襪隊好手張育成在世界棒球經典賽預賽表現亮眼，但根據美媒報導，紅襪隊總教練柯拉透露，張育成因為簽證問題行程延遲，美媒形容，張育成爭取開季內野位置是一場與時間的賽跑。

張育成此次代表台灣參加世界棒球經典賽在預賽表現突出，獲選A組預賽最有價值球員（MVP），根據美媒報導，美職波士頓紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）透露，因為簽證問題，張育成可能最快在美國時間23日才會抵達，距離球季開打僅剩一週。

報導指出張育成雖然已經超過1週沒有實戰出賽，也沒有參加春訓熱身賽，但有經歷經典賽高層級的賽事，向球隊報到之後預期不會等太久就可以看到張育成出賽。

美媒報導用「與時間賽跑」形容張育成，除了簽證影響行程，還需要與隊內27歲內野手達爾貝克（Bobby Dalbec）競爭位置，兩人各有優勢。

與張育成相比，達爾貝克有較好的力量，但三振率偏高，張育成的守備表現和功能性是優勢；張育成目前為止在大聯盟出賽紀錄雖然不算突出，但達爾貝克打擊表現大起大落也是隱憂。

張育成在經典賽預賽總計4場出賽，總計16打數敲出7支安打，包括2發全壘打，還有1發滿貫砲，貢獻8分打點，結束經典賽後也自評心理素質提升，盼新球季打出好成績。（編輯：李亨山）1120321