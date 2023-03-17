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張育成招牌敬禮為中職熱身賽開球 觀眾熱情喊加油[影]

2023/3/17 19:11（3/17 20:15 更新）
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中華職棒官辦熱身賽17日晚間在高雄澄清湖棒球場登場，賽前邀請旅美好手張育成開球，現場觀眾都喊出「張育成加油」；之後張育成將準備回美國，準備新球季。中央社記者董俊志攝 112年3月17日
中華職棒官辦熱身賽17日晚間在高雄澄清湖棒球場登場，賽前邀請旅美好手張育成開球，現場觀眾都喊出「張育成加油」；之後張育成將準備回美國，準備新球季。中央社記者董俊志攝 112年3月17日
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（中央社記者楊啟芳台北17日電）在世界棒球經典賽表現亮眼的張育成今天到澄清湖棒球場，為中職官辦熱身賽開球，隨著現場主持人喊出「敬禮、禮畢！」張育成為中職官辦熱身賽開球，揭開賽事序幕。

張育成在打經典賽之前曾因兵役爭議被球迷罵，不過他在經典賽期間用好表現證明自己，並在上壘後都會用敬禮手勢來慶祝，掀起一波「敬禮」風潮，還被封為「國防部長」，紅到國外。

中職官辦熱身賽今天3地開打，在澄清湖球場由中信兄弟對上台鋼雄鷹隊的賽事，賽前張育成現身開球，為官辦熱身賽揭開序幕。開球儀式中，由張育成擔任開球投手，並由經典賽的訓練員、同時也是台鋼的選手吳柏萱擔任開球捕手，中職會長蔡其昌也站在投手丘旁看著張育成開球。

在開球之前，現場主持人喊出「敬禮、禮畢！」張育成也比出招牌敬禮手勢，隨後開出一顆好球，現場觀眾都喊出「張育成加油」，之後張育成將準備回到美國，準備新球季。

目前效力美國職棒波士頓紅襪隊的張育成，日前代表台灣隊參加經典賽，繳出驚豔表現，總計4場出賽，共16打數敲出7支安打，有2發全壘打，打擊率4成38，讓他獲選A組賽事最有價值球員。（編輯：陳政偉）1120317

影片來源：CPBL 中華職棒
開球前，現場主持人喊出「敬禮、禮畢！」張育成也比出招牌敬禮手勢，隨後開出一顆好球。右為中職會長蔡其昌。中央社記者董俊志攝 112年3月17日
開球前，現場主持人喊出「敬禮、禮畢！」張育成也比出招牌敬禮手勢，隨後開出一顆好球。右為中職會長蔡其昌。中央社記者董俊志攝 112年3月17日
中華職棒官辦熱身賽17日晚間在澄清湖棒球場展開，由中信兄弟迎戰台鋼雄鷹，球迷熱情向球星張育成歡呼，張育成（中）向球迷感謝致意。中央社記者董俊志攝 112年3月17日
中華職棒官辦熱身賽17日晚間在澄清湖棒球場展開，由中信兄弟迎戰台鋼雄鷹，球迷熱情向球星張育成歡呼，張育成（中）向球迷感謝致意。中央社記者董俊志攝 112年3月17日
中職官辦熱身賽17日在3地開打，於澄清湖球場由中信兄弟隊迎戰台鋼雄鷹隊，賽前旅美好手張育成現身開球，場邊球迷紛紛搶拍。中央社記者董俊志攝 112年3月17日
中職官辦熱身賽17日在3地開打，於澄清湖球場由中信兄弟隊迎戰台鋼雄鷹隊，賽前旅美好手張育成現身開球，場邊球迷紛紛搶拍。中央社記者董俊志攝 112年3月17日
#張育成
#台鋼雄鷹隊
#吳柏萱
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