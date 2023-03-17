張育成招牌敬禮為中職熱身賽開球 觀眾熱情喊加油[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北17日電）在世界棒球經典賽表現亮眼的張育成今天到澄清湖棒球場，為中職官辦熱身賽開球，隨著現場主持人喊出「敬禮、禮畢！」張育成為中職官辦熱身賽開球，揭開賽事序幕。

張育成在打經典賽之前曾因兵役爭議被球迷罵，不過他在經典賽期間用好表現證明自己，並在上壘後都會用敬禮手勢來慶祝，掀起一波「敬禮」風潮，還被封為「國防部長」，紅到國外。

中職官辦熱身賽今天3地開打，在澄清湖球場由中信兄弟對上台鋼雄鷹隊的賽事，賽前張育成現身開球，為官辦熱身賽揭開序幕。開球儀式中，由張育成擔任開球投手，並由經典賽的訓練員、同時也是台鋼的選手吳柏萱擔任開球捕手，中職會長蔡其昌也站在投手丘旁看著張育成開球。

在開球之前，現場主持人喊出「敬禮、禮畢！」張育成也比出招牌敬禮手勢，隨後開出一顆好球，現場觀眾都喊出「張育成加油」，之後張育成將準備回到美國，準備新球季。

目前效力美國職棒波士頓紅襪隊的張育成，日前代表台灣隊參加經典賽，繳出驚豔表現，總計4場出賽，共16打數敲出7支安打，有2發全壘打，打擊率4成38，讓他獲選A組賽事最有價值球員。（編輯：陳政偉）1120317

影片來源：CPBL 中華職棒

開球前，現場主持人喊出「敬禮、禮畢！」張育成也比出招牌敬禮手勢，隨後開出一顆好球。右為中職會長蔡其昌。中央社記者董俊志攝 112年3月17日

中華職棒官辦熱身賽17日晚間在澄清湖棒球場展開，由中信兄弟迎戰台鋼雄鷹，球迷熱情向球星張育成歡呼，張育成（中）向球迷感謝致意。中央社記者董俊志攝 112年3月17日