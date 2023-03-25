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UBA游艾喆大三元 率政大晉冠軍戰

2023/3/25 22:07（3/25 22:46 更新）
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111學年度UBA大專籃球聯賽男子組4強賽25日晚間由政治大學交手世新大學，政大游艾喆（中）繳出16分、15籃板、11助攻的「大三元」成績，率隊以70比52奪勝，挺進冠軍戰。中央社記者張新偉攝 112年3月25日
111學年度UBA大專籃球聯賽男子組4強賽25日晚間由政治大學交手世新大學，政大游艾喆（中）繳出16分、15籃板、11助攻的「大三元」成績，率隊以70比52奪勝，挺進冠軍戰。中央社記者張新偉攝 112年3月25日
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（中央社記者黃巧雯台北25日電）尋求隊史3連霸的政治大學今天在UBA大專籃球聯賽男子組4強賽，靠著游艾喆繳出16分、15籃板、11助攻「大三元」成績，率隊以70比52擊敗世新大學，前進冠軍戰。

政治大學男籃連3年進軍台北小巨蛋，今天出戰世新大學，上演「文山區內戰」，上季冠軍戰戲碼，今年提前在4強賽登場，「舉重女神」郭婞淳也到場觀戰。

世新大學開賽以7比2領先，政大塞內加爾籍外籍生莫巴耶一記單手扣籃，也讓球隊及時回神，加上隊友游艾喆、林彥廷再進攻端挹注分數，首節結束以19比17反超。

次節政大李允傑與宋昕澔接力在外線開火，將比分拉開至42比27。

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世新大一菜鳥陳將双第3節外線手感加溫，一度將落後差距縮小至個位數，但決勝節陣中奈及利亞籍外籍生丹尼爾5犯畢業，削弱禁區戰力，也為世新反攻增添變數，政大最終守住領先優勢，以18分之差贏得比賽。

游艾喆繳出16分、15籃板、11助攻「大三元」成績，成功將政大送進明天的冠軍戰，政大連3年叩關冠軍戰，且過去在冠軍戰從未輸過，明天對手為健行科大，這也是兩隊首次在冠軍戰碰頭。（編輯：張銘坤）1120325

#游艾喆
#政大
#世新大學
游艾喆
UBA政大跨季35連勝 林彥廷目標不要輸UBA政大擊退國體大 8強賽拔頭籌
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