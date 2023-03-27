兄弟獲總統接見 林威助：帶來更多感動人心比賽

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中職中信兄弟完成2連霸27日接受總統蔡英文接見，總教練林威助（圖）表示，每次到總統府都很興奮，也覺得很榮耀，期許兄弟隊帶著衛冕者的信心，不忘挑戰者的初衷，繼續為球迷帶來更多感動人心的比賽。中央社記者謝靜雯攝 112年3月27日

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職中信兄弟完成2連霸今天接受總統蔡英文接見，總教練林威助感謝團隊整年的努力「兄弟齊心、克服困境」，再度強調態度是棒球人該具備的條件，盼為球迷帶來更多感動人心的比賽。

中華職棒中信兄弟去年球季完成2連霸，連2年接受總統接見，兄弟總教練林威助表示，每次到總統府都很興奮、也覺得很榮耀，來幾次心情都一樣。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒致詞時特別提到希望台灣棒球更強，林威助也提到，一直以來在做的事情都是希望可以讓台灣棒球更好，如果可以有更多的資源當然最好，就像辜仲諒提到的希望可以有巨蛋，「身為球員、教練就是全力以赴」。

林威助帶隊一直很強調球員的「態度」，林威助也提到，這是基本棒球人該具備的條件，沒有好的態度就很難繼續往上爬。

林威助感謝蔡總統和各位長官的邀請，再度以年度總冠軍隊的榮耀進總統府，他也感謝教練團、球員、行政團隊在漫長的球季中都沒有鬆懈，堅守自己的崗位，才能戰勝強敵和疫情，雖然去年球季間還是有球員陸續確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），「但只要兄弟齊心就可以克服困難」。

林威助期許兄弟隊帶著衛冕者的信心，不忘挑戰者的初衷，繼續為球迷帶來更多感動人心的比賽。（編輯：李亨山）1120327