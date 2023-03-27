江坤宇被蔡總統喊「小可愛」嚇到 總統府自拍留念
2023/3/27 13:03（3/27 14:47 更新）
中職中信兄弟隊江坤宇直接被總統蔡英文叫「小可愛」，江坤宇笑說有嚇一跳，但有親近的感覺。中央社記者謝靜雯攝 112年3月27日
（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職中信兄弟隊江坤宇直接被總統蔡英文叫「小可愛」，江坤宇笑說有親近的感覺，兄弟完成2連霸、連2年接受總統接見，隊長王威晨也笑著對「獅迷」副總統賴清德說不好意思。
總統蔡英文接見2022年中職總冠軍隊中信兄弟，蔡總統致詞時點名「小可愛」江坤宇年紀輕輕就能站穩游擊大關，江坤宇被點名到「小可愛」時也站起來再次致意。
江坤宇笑說被蔡總統直接用綽號「小可愛」稱呼有嚇一跳，但有親近的感覺，去年首度進總統府有點緊張，今年緊張的感覺比較少，很開心還可以有機會接受總統接見，希望明年可以再到總統府，今天也不忘在門口自拍留念。
今天總統接見時，領隊劉志威一一唱名介紹教練團和球員，部分球員也用「敬禮」手勢打招呼，隊長王威晨代表致詞提到，感謝蔡總統的邀請，球隊拿下總冠軍才有機會進總統府，「但對身為獅迷的副總統不好意思」，語畢也讓現場的與會者會心一笑。
王威晨表示，感謝各部會的長官對台灣棒球的投入和支持，也感謝球團給資源，讓球員們可以在這麼好的環境下打球，謝謝政府和防疫單位把關，讓大家可以安心奮戰，「今年球隊目標3連霸，相約明年此刻再來總統府」。（編輯：李亨山）1120327
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